Багато музики, народні гуляння, вічна "Молодість" та спортивні перемоги. Київ святкує свій день - йому виповнилося 1539 років.

День народження столиці традиційно відзначають в останні вихідні травня, коли в одному з найзеленіших міст України розцвітає його символ - каштани.

Цього року у День Києва провели півтори сотні різноманітних заходів. Влаштували спортивні турніри, пробіги, вітрильну регату та вернісажі. На Співочому полі дводенний пісенний марафон. А ще відкрили ювілейний кінофестиваль "Молодість".