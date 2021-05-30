День Києва: столиця України масовими гуляннями відзначає 1539 річницю заснування міста [ Редактировать ]
Багато музики, народні гуляння, вічна "Молодість" та спортивні перемоги. Київ святкує свій день - йому виповнилося 1539 років.
День народження столиці традиційно відзначають в останні вихідні травня, коли в одному з найзеленіших міст України розцвітає його символ - каштани.
Цього року у День Києва провели півтори сотні різноманітних заходів. Влаштували спортивні турніри, пробіги, вітрильну регату та вернісажі. На Співочому полі дводенний пісенний марафон. А ще відкрили ювілейний кінофестиваль "Молодість".
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