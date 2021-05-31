День Києва: в столиці України масовими гуляннями відзначили 1539 річницю заснування міста [ Редактировать ]
Київ вихідними відсвяткував свій день народження. Йому виповнилося 1539 років.
День столиці відзначають в останню неділю травня, саме коли цвітуть каштани. Цьогоріч провели півтори сотні різноманітних заходів: спортивні турніри, пробіги, вітрильну регату та вернісажі. На Співочому полі відбувся дводенний пісенний марафон. А під Аркою Дружби народів стартував ювілейний 50 кінофестиваль "Молодість".
по теме
Цьогоріч головна мета заходу - збір коштів на купівлю обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії
Музика, народні гуляння, кінофестиваль "Молодість" та спортивні перемоги - цьогоріч Києву виповнюється 1539 років
Потрібно напрацювати стратегію і чіткий план, а також оцінити ефективність від державних кіностудій, - наголосив Президент України Володимир Зеленський
На сцені виступали діти, глядачі в залі - теж малеча, з усієї України
Фестиваль організували до Дня захисту дітей, втім, цікаво тут і дорослим - сюди приїжджають родинами, і розваги для себе знаходить кожен