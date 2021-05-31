Через тривалі дощі вийшла з берегів річка Ашбертон на заході країни

У Новій Зеландії потерпають від масштабних повеней. Через тривалі дощі вийшла з берегів річка Ашбертон на заході країни. У водяній пастці опинився один з місцевих жителів - застряг на дереві. Рятувальники витягали його гелікоптером.

Місцева влада вже попередила про евакуацію щонайменше 15 тисяч жителів.