Руйнівна повінь накоїла лиха у Новій Зеландії [ Редактировать ]
У Новій Зеландії потерпають від масштабних повеней. Через тривалі дощі вийшла з берегів річка Ашбертон на заході країни. У водяній пастці опинився один з місцевих жителів - застряг на дереві. Рятувальники витягали його гелікоптером.
Місцева влада вже попередила про евакуацію щонайменше 15 тисяч жителів.
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