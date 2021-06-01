В Южной Корее представили модель собственной ракеты, которая в скором времени начнет покорение в космического пространства. Ученые начали работу над прототипом ракеты еще в 2010 году. Об этом сообщает портал Yonhap.

В настоящее время проводятся последние процедуры перед запуском космического корабля. На разработку ракеты потратили 2 миллиона вон, что эквивалентно примерно 1,8 миллионам долларов. Собранная квалификационная модель была установлена на стартовой площадке в Космическом центре Наро в Кохин. Она пройдет испытания в течение месяца.

Отмечается, что в ходе испытаний будет проведена зарядка топливных баков и отделение ракеты от стартовой площадки. Известно, что на борту корабля может находится 1,5-тонный спутник, так как вес самой ракеты достигает 200 тонн.

Фото: Yonhap

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Кроме того, NASA отправила на МКС созданную США и Украиной ракету Antares. Старт состоялся с космодрома Wallops Island в штате Вирджиния. На нем присутствовал посол Украины в США Владимир Ельченко. Модуль Cygnus останется на космической станции до середины декабря.

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