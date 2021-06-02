Морская отрасли Украины уничтожается. Об этом заявил политолог, директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник. По его убеждению, руководитель Офиса быстрых реформ Михаил Саакашвили, который активно поддерживает украинских моряков в их реформаторской борьбе, действует на развал отрасли.

Грузинский реформатор лоббирует нововведение, согласно которому украинские моряки не должны сдавать экзамен раз в пять лет, чтобы подтвердить свою квалификацию, как это делают врачи, учителя и ряд других специалистов, чьи профессии входят в перечень жизненно важных.

"Примечательно, что на родине Михаила Саакашвили аттестация моряков обязательна. Закон Грузии "Об образовании и сертификации моряков" №5595 (дата издания - 2011 год, дата последней редакции - 2021) находится в открытом доступе и с ним может ознакомиться любой желающий.

Согласно статье 7 "Экзамены моряков" четко регламентируется, что "для получения и (или) обновления сертификата о компетентности / квалификации" заинтересованное лицо обращается в Агентство (государственный уполномоченный орган). Также описывается процедура прохождения экзамена, вопросы, регламентирующие пересдачу экзамена и т.д.

Согласно статье 13 "Восстановление сертификата" Законом Грузии обозначено следующее: "Капитан, офицер, радиооператор, которые имеют сертификат, выданный или признанный Агентством... которые служат или намерены служить на судне, обязаны подтверждать указанный сертификат раз в 5 лет".

Кроме того, закон не позволяет морякам продолжать морскую службу на судне без успешно пройденной подготовки в тренажерных центрах утвержденной квалификации.

От грузинских моряков (и тогда - во времена Саакашвили, и сейчас - при другом президенте) нужно, чтобы "они сохраняли продолжающуюся профессиональную компетентность", - сказано в Законе Грузии "Об образовании и сертификации моряков №5595", - обращает внимание общественности эксперт.

Николай Мельник акцентирует внимание на том факте, что в Грузии реформатор Саакашвили не счел нужным удалить из закона переподготовку специалистов морской отрасли, а в Украине всячески заботится об ее отмене. Также Михаил Саакашвили ратует за отмену экзаменов и других процедур, подтверждающих квалификацию специалистов.

"Что за подрывная деятельность ведется со стороны реформаторов?! Да, морская отрасль в Украине далека от совершенства, однако это не значит, что ее надо взять и разрушить одним махом, предлагая далеко не логичный и не популярный в других странах путь реформирования. Почему бывший политик, не разбираясь в вопросах подготовки и дипломирования моряков, лоббирует чужую ему морскую тему? Напрашивается только один вывод - выгодно уничтожить морскую отрасль в Украине чужими руками", - резюмирует Николай Мельник.