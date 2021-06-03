Британці винайшли вуличний фільтр для повітря [ Редактировать ]
У Лондоні на паркованці встановили фільтри для очищення повітря. Це випробування нової технології, яка може допомогти впоратися із забрудненням. Наскільки вона ефективна - розповість Ольга Жидецька.
Ця триметрова колона на автостоянці в північному Лондоні з'явилася восени. Це пілотний проєкт екологічного стартапу "Плуво". Зовні пристрій схожий на звичний для міст рекламний сіті-лайт, однак всередині ховається потужна фільтраційна система.
Вона переганяє повітря, відсіюючи все - від твердих часточок і вихлопних газів до небезпечних вірусів. За словами авторів розробки, за секунду цей пристрій здатен очистити кубічний метр повітря - це еквівалент двох тисяч людських вдихів.
Маттео Макаріо автор стартапу:
Технологія складається з трьох етапів. Кожна стадія націлена на різні забруднювачі. Перша - заряджає повітря, щоб притягувати й розділяти часточки з атмосфери, не створюючи механічного бар'єру для повітряного потоку. Друга - вбирає вихлопні гази. І третя - зона остаточної фільтрації.
Після пів року тестування новітнього пристрою, інженери з гордістю запевняють - ця технологія дає змогу знищити 99 відсотків шкідливих домішок у повітрі. Під час дослідження були встановлені значно якісніші показники і в радіусі 13 метрів від колони.
Тепер винахідники шукають спонсорів, щоб вивести свою ідею на світовий ринок. Приваблюватимуть їх можливістю розмістити рекламу на колонах передусім у найзабрудненіших та найбільш людних місцях. Зокрема на вокзалах чи транспортних розв'язках.
Домінік Мюррей, інвестор:
Цей стартап потребуватиме підтримки для подальшого успіху та зростання. Але ми можемо стати його партнером уже на початковому етапі. І сприяти втіленню ідеї, яка здатна змінити світ. Ми впевнені: цей продукт буде дуже привабливим для багатьох клієнтів.
Підприємці переконані - їхній винахід своєчасний. Нині уряди багатьох країн міркують, як поліпшити якість повітря в містах та промислових зонах.
Адже, за підрахунками ВООЗ, щороку через недуги, пов'язані з його забрудненням, у світі помирає приблизно 7 мільйонів людей.
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