Білоруське телебачення показало буцімто добровільне "інтерв'ю" із захопленим опозиційним журналістом Романом Протасевичем.

У ньому він начебто визнає провину за організацію масових заворушень. Каже, що розчарувався у білоруській опозиції та дуже поважає Лукашенка. А на розмову погодився, мовляв, щоб "виправити свої помилки".

Під час "інтерв'ю" на зап'ястках опозиціонера можна розгледіти рани. Його родина впевнена, що Романа примусили до публічного каяття тортурами.

Дмитро Протасевич, батько Романа: