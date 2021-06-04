Телебачення Білорусі випадково оприлюднило докази тортур Романа Протасевича [ Редактировать ]
Білоруське телебачення показало буцімто добровільне "інтерв'ю" із захопленим опозиційним журналістом Романом Протасевичем.
У ньому він начебто визнає провину за організацію масових заворушень. Каже, що розчарувався у білоруській опозиції та дуже поважає Лукашенка. А на розмову погодився, мовляв, щоб "виправити свої помилки".
Під час "інтерв'ю" на зап'ястках опозиціонера можна розгледіти рани. Його родина впевнена, що Романа примусили до публічного каяття тортурами.
Дмитро Протасевич, батько Романа:
Эти слова не могут быть приняты к сведению никем, потому что они выбиты под давлением - в результате пыток и издевательств над моим сыном. Он говорит то, что кому-то надо, чтоб он так сказал. Кому, тут ясно всем - власти.
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