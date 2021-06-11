Близько п'ятисот людей затримали в США за штурм Капітолію.

Про це заявив директор ФБР Кристофер Рей. І наголосив - це лише початок розслідування. Надалі, повідомив Рей, будуть нові затримання за "серйозніші" звинувачення.

Нагадаємо, 6 січня цього року натовп прихильників Дональда Трампа увірвався до будівлі Капітолію і влаштував погром. Саме тоді, Конгрес США мав офіційно затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.