Президент Украины Владимир Зеленский предложил открыть в российских городах украинские школы. Об этом он заявил в интервью иностранным СМИ, опубликованном на сайте Офиса президента, комментируя критику со стороны российских властей гуманитарной политики в Украине.

Поднимают вопрос русского языка, церкви и тому подобное... У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку - уважайте украинский. Мы хотим уважения к школам. Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтоб показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, никогда не слышал, чтоб Президент России говорил по-украински. Хотя, мне кажется, тоже не запрещено.

Зеленский рассказал, что его часто спрашивают о том, как решить вопрос со школами и языками. И у него есть ответ.

Я говорю - надо просто уважать друг друга, и все будет нормально. У нас много разных частных школ - английские, хотят (открыть. - ред.) венгерские. Частные - пожалуйста. Чтобы государство поддерживало - мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу - давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется "повага".

Глава государства считает, что спорные вопросы о языке и церкви можно будет обсуждать с Россией только после того, как будет завершена война на востоке Украины и возобновлены отношения между нашими странами.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал "политической клептоманией" попытки России "забрать себе" общее с Украиной историческое и культурное наследие.