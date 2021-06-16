Президент Украины Владимир Зеленский назвал "политической клептоманией" попытки России "забрать себе" общее с Украиной историческое и культурное наследие. Об этом он заявил в интервью иностранным СМИ, опубликованном на сайте Офиса президента.

Зеленский заявил, что ему смешно, когда российские пропагандистские СМИ сообщают о "нацистских настроениях" в Украине.

Я смотрю это как "Камеди Клаб", когда они об этом говорят. Вся эта история "евреи-фашисты" немного похожа на Квентина Тарантино, на этот потрясающий фильм "Бесславные ублюдки", помните? Вот такая же немного фантасмагория. И я не понимаю, как люди в России вообще в это верят... Мы столько лет вместе, был один кинематограф, одна культура, одни театры, книги. Невероятная украинская литература, которая была там популярна. Русская литература, которая популярна в Украине. Я вообще не могу понять, как он (Владимир Путин - ред.) говорит о каком-то "фашизме"!

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Зеленский считает, что Москва ведет против Украины неприкрытую информационную войну.

Люди это говорят, пропагандируют. Такое впечатление, что они воевали с нацизмом, а мы были нацистами... Мы кто вообще? Это и есть главный раскол - информационная война, информационное вытирание ног о нашу страну. Забрать себе все победы, которые были в Украине. Просто забрать себе всю культуру, веру, литературу, победу над нацизмом - это политическая клептомания, другого определения нет.

Как сообщали "Подробности", президент Зеленский видит несколько опасений от встречи президентов США и России, которая 16 июня состоится в Женеве.