В "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні утисками свободи слова в Україні - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Свою оцінку роботі парламенту, а також результату міжнародних самітів цього тижня дав лідер опозиції Юрій Бойко.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
НАСКІЛЬКИ ЕФЕКТИВНО ПРАЦЮВАЛА ВЕРХОВНА РАДА ЦЬОГО ТИЖНЯ?
Парламентская неделя была пустая, потому что, ну например, рассмотрение закона о национальной раде, которая закончилась скандалом в парламенте - оно свидетельствует о том, что идет попытка в дальнейшем задавить свободу слова, подчинить полностью телеканалы, средства массовой информации воле власти, чтоб только хвалили ее. Я считаю, что это была визитная картка сегодняшней власти - вместо решения проблем задавить свободу слова. Вот это мы увидели на этой неделе.
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ НА САМІТІ ПРЕЗИДЕНТІВ
Мы внимательно все за встречей двух президентов. Это было очень важно для нашей страны, поскольку вопрос Украины естественно рассматривался и очень важно, что оба президента и Российской Федерации, и Соединенных Штатов Америки подтвердили, что вопрос решения конфликта на востоке базируется на Минских соглашениях. Это ключевой посыл, который ясно дал понять всем политикам в нашей стране, что надо идти путем Минских соглашений.
ЧОМУ УКРАЇНІ НЕ ДАЛИ ПЛАНУ ДІЙ ЩОДО ЧЛЕНСТВА В НАТО?
Мы очень четко видели посыл от американцев, который играет очень важную роль в этом военном блоке о том, что в НАТО нас не примут, и объяснили почему. Мы об этом знали и получали сигналы и раньше - и коррупция, и слабость государственных институтов, и военный конфликт на востоке. нейтральный статус с развитием экономики, современной армии - вот наш путь, который должен быть для нашей страны.
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