Серийного насильника в Киеве посадили на десять лет [ Редактировать ]
Во вторник, 22 июня, Голосеевский суд принял решение дать десять лет тюрьмы 45-летнему серийному насильнику. Об этом сообщает городская прокуратура столицы.
Злоумышленник орудовал на территории Голосеевского района Киева с середины 2017 года и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления против половой свободы.
Обвиняемый, прогуливаясь вечерами по безлюдным местам, подыскивал молодых женщин, которые были внешне схожи между собой. Заметив жертву, он подходил к ней сзади, набрасывал на шею ремень и тянул в лесополосу.
Так он изнасиловал двух женщин, еще троим удалось вырваться из его рук.
Голосеевский суд признал мужчину виновным и назначил ему максимальное наказание по статье об изнасиловании.
Ранее сообщалось, что под Киевом задержали педофила, который на камеру раздевал малышей в детском саду. Также мы писали о том, что подростки изнасиловали 14-летнюю девочку на кладбище, после чего она покончила с собой.
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