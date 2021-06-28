На Черкащині від удару блискавки загинули двоє місцевих жителів. Це 23-річний хлопець і 55-річна жінка. Ще одна потерпіла у лікарні. Усі вони відпочивали біля річки, коли почалася гроза.

Від зливи сховалися під дерево і саме в нього влучила громовиця. Сьогодні більшість регіонів України знову накрила негода: дощі з градом пройшли у східних та північних областях. А в Києві надзвичайники оголосили "жовтий" рівень небезпеки.