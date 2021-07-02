Реформа ринку землі: Олексій Устенко розповів, як діятиме закон [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 2 липня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуги народа" Олексій Устенко розповів про зміни, які очікують українців після земельної реформи.
"Коли у нас почали з'являтись величезні латифундії? Наприкінці 90-их - початку 2000-х, коли іноземці при розпайовці колгоспів могли взяти в оренду земельні ділянки, при тому брали вона масивами - по 10 000-20 000 га землі. Сьогодні у нас ТОП-10 латифундистів мають земельний банк від 120 000 га землі. В жодній країні світу немає такої концентрації саме чорноземів і саме родючої землі в одних руках", - зазначив депутат.
Він додав: "Безумовно, у тих умовах, які сформувались, у фермера не було жодного шансу, щоб взяти земельні ділянки. Що ми зараз пропонуємо? Це обмеження 100 га в одні руки до 2024 року, але я впевнений, що після 2024 року потрібно буде зробити обмеження для того, щоб фізичні особи могли купувати землю і не мали ніяких проблем. Багато політиків каже: українці продадуть за копійки землю. Ні! Українці розуміють, що землю продавати не можна".
Устенко також назвав головну мету земельної реформи.
"Якщо фермер хоче, наприклад, закласти свої ділянки в банк і отримати під них кредит, чому він не може це зробити? Це ж логічно, що має працювати ринкова економіка. Мета реформи - створити потужний клас фермерів на селі, який буде прауювати і обробляти землю. Обмеження 100 га в одні руки не дасть можливість для крупних агрохолдингів викупити свої земельні ділянки", - резюмував депутат.
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