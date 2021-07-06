Франція випустить вакцину проти COVID-19 [ Редактировать ]
Франція випустить власну вакцину проти коронавірусу. Новий препарат уже проходить третій етап клінічних випробувань. Виробники запевняють, що імунна відповідь після щеплення буде активнішою та триватиме довше.
В основі французької вакцини - ре-комбінантний білок, який також є у сучасних щепленнях від грипу. Випустити препарат обіцяють уже наприкінці цього року.
по теме
Мутований вірус зафіксували вже в понад дев'яноста країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає - дельта-штам може стати домінуючим у світі
На думку експертів, усі вакцини наразі працюють однаково. Кожен препарат стимулює імунну відповідь організму на шиповидний білок коронавірусу. У спішні випробування провели в Іспанії, Німеччині та Франції
Найбільше нових заражень у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Вакцинувались напередодні майже 77 тисяч людей. Загалом від початку кампанії - близько двох мільйонів
Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали, зокрема, США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія та Канада
Минулого тижня на Вінниччині помер 47-річний чоловік, якому кількома годинами раніше зробили щеплення вакциною Pfizer
В Туреччині дозволили вводити третю дозу противірусного препарату. Йдеться про людей, кому за 50 років, а також медикам. Франція з сьомого липня запроваджує платні тести для іноземних туристів. Вартість ПЛР-обстеження 49 євро, на антитіла - 29 євро