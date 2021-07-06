Франція випустить власну вакцину проти коронавірусу. Новий препарат уже проходить третій етап клінічних випробувань. Виробники запевняють, що імунна відповідь після щеплення буде активнішою та триватиме довше.

В основі французької вакцини - ре-комбінантний білок, який також є у сучасних щепленнях від грипу. Випустити препарат обіцяють уже наприкінці цього року.