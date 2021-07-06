Працює смерч. Збройні сили провели стратегічні навчання на півдні країни із залученням артилерії. Чи вдалося вразити цілі умовного противника та які тактичні навички відпрацьовували бійці? - розкаже Олександр Васильченко.

Дощ, багнюка і терниста дорога з калюжами. На пересічній місцевості умови наближені до бойових. Затримки в дорозі, або помилки - неприпустимі. ППО та артилерія рухається колоною. Далі батарея за лічені секунди шикується для здійснення бойового завдання.

За легендою армійці мають виявити і знищити повітряні цілі, а також вдарити по летовищу умовного противника. Першими вступають протиповітряні сили, а далі працюють підрозділи системи залпового вогню "Смерч".

В навчаннях взяли участь підрозділи які боронять південь нашої країни. Відпрацьовували кілька тактичних завдань з переміщенням в різні райони дислокації.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Під час виконання зазначеного, противник здійснив повітряний напад. зенітники, які керують ракетно-зенітними комплексами ОСА, своєчасно виявили та визначили повітряні цілі противника, здійснили їх розподіл та знищили. Після виконання зазначеного, реактивники здійснили вогневе ураження злітно-посадкових смуг противника, з яких штурмова авіація та безпілотний літальний апарат намагалися нанести вогневе ураження нашим військам.

Подібні навчання вже проходили в березні цього року на межі з анексованим Кримом.