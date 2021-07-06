ЗСУ провели навчання на півдні України: чи вдалося вразити цілі умовного противника? [ Редактировать ]
Працює смерч. Збройні сили провели стратегічні навчання на півдні країни із залученням артилерії. Чи вдалося вразити цілі умовного противника та які тактичні навички відпрацьовували бійці? - розкаже Олександр Васильченко.
Дощ, багнюка і терниста дорога з калюжами. На пересічній місцевості умови наближені до бойових. Затримки в дорозі, або помилки - неприпустимі. ППО та артилерія рухається колоною. Далі батарея за лічені секунди шикується для здійснення бойового завдання.
За легендою армійці мають виявити і знищити повітряні цілі, а також вдарити по летовищу умовного противника. Першими вступають протиповітряні сили, а далі працюють підрозділи системи залпового вогню "Смерч".
В навчаннях взяли участь підрозділи які боронять південь нашої країни. Відпрацьовували кілька тактичних завдань з переміщенням в різні райони дислокації.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:
Під час виконання зазначеного, противник здійснив повітряний напад. зенітники, які керують ракетно-зенітними комплексами ОСА, своєчасно виявили та визначили повітряні цілі противника, здійснили їх розподіл та знищили. Після виконання зазначеного, реактивники здійснили вогневе ураження злітно-посадкових смуг противника, з яких штурмова авіація та безпілотний літальний апарат намагалися нанести вогневе ураження нашим військам.
Подібні навчання вже проходили в березні цього року на межі з анексованим Кримом.
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