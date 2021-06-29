Под Харьковом утонул 4-летний мальчик [ Редактировать ]
В городе Изюм, Харьковская область, во время отдыха у реки утонул 4-летний мальчик. Как сообщили в полиции, открыто производство.
"Во время отдыха у реки утонул 4-летний мальчик", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под Черкассами автомобиль с людьми утонул в реке. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением. Также мы писали о том, что в Черкасской области двое рыбаков утонули, спасая ребенка.
Напомним, что на днях в Тернопольской области на рыбалке утонули двое 16-летних парней.
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