Кривавий тиждень. Таким він був на фронті. Загинуло аж четверо наших бійців: від артилерійських обстрілів, прицільного вогню снайперів та підривів. По всій лінії розмежування зараз йде війна.

Під обстріл потрапила і наша знімальна група - Руслан Смещук та Вадим Ревун якраз працювали на позиціях біля Золотого.

Передові позиції біля Золотого. Агломерація шахтарських селищ, серед ярів і териконів, що постійно фігурує в бойових зведеннях. Ми починаємо працювати надвечір.

Позивний "Моряк", військовослужбовець Збройних сил України:

Під вечір вони збуджуються. В день напевно жарко і вони ховаються в тіні, а під вечір вони вилазять і починають.

Вояки показують, що сюди прилітає.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Оцей попав у траншею - це маршовий двигун від РПГ. Сама граната вибухнула під бійницею, а ця перелетіла від удару і впала сюди - прямо в траншею. Трошки оглушило, але все в порядку було, бо метрів 15 хвиля. І снаряд був не осколочний, а кумулятивний.

Але наразі - тихо. Над окопами виспівують птахи, немов і немає в цих місцях війни.

Та, на жаль, ця ідилія - оманлива та недовга. Пташиний спів перериває кулемет.

А що це? - Це ДШК, - "дашка".

Далі вже чути лише зброю. Спочатку - кулемети й гранатомети. Потім - вступають калібри важчі.

Давайте, розбігаймося трохи далі по траншеї! Виход! Присідай! Присідай, не ходи!

Хвилини за півтори-дві по армійських позиціях прилітає аж три протитанкові ракети. Це доволі високий темп стрільби для цього виду зброї.

По нам! Виходьте з "кукушки"! Ну, от зараз йде обстріл керованими, протитанковими комплексами і можна почути звук двигуна ракети. Це досить потужна зброя. - Виход!

Ось тепер фронт, немов нічний хижак, прокидається остаточно.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це від зміни залежить - буває спокійніше. Але майже кожного вечора. А в день - тиша.

Вояки попереджають, щоб ми не надумали виглядати з окопів, бо часто під прикриттям обстрілів, працюють ворожі снайпери.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Снайпери зараз не ціляться. Коли виглядаєш з траншеї - прямо в голову. Вони бачать, що ти під бруствером - і вони добре попадають в грудну область. - І воно пробиває? - І воно пробиває!

Спадає темрява, тож вмикаємо інфрачервоний режим камери.

Це кулеметні черги, просто вони прострілюють.

Періодично прилітають реактивні та підствольні гранати.

ГП-шка! Та ні, автомат. - Я ж кажу ГП-шка!

У миті, коли ворожі постріли стають особливо небезпечним, вояки відповідають по вогневих точках супротивника.

Вогонь стихає і нас відводять з окопів у безпечніше місце. Невдовзі починається черговий обстріл. Схоже, до кулеметів і гранатометів приєднуються ще й міномети

Пізніше ми дізнаємося: під час цього обстрілу на сусідній позиції ворожий снайпер застрелив Валодимира Яськіва. Чоловік днями мав святкувати сорок четвертий день народження. Але не встиг. Наші колеги відзняли ці кадри напередодні його загибелі.

Ніч минає під звуки пострілів. Але коли починає світати - настає тиша.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

В крайній раз інтенсивний обстріл був о 4 ранку, по всіх позиціях почався обстріл з усіх вогневих засобів, що в них є.

Ми помічаємо свіжі вирви. Ще вчора саме тут ми проходили.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Окупанти б'ють у безпосередній близькості від жилих будинків - міна впала в безпосередній близькості від них, і навіть завдала деякої шкоди їхньому майну - пробило ворота, паркан.

Взагалі цей тиждень на фронті видався кривавим і трагічним.

В околицях Пісків під Донецьком снайпер застрелив Євгена Курасова. До того - на маріупольському напрямку, від влучення в автомобіль ворожого ПТУРа загинув Богдан Бродовський. Перед тим - під час артилерійського обстрілу загинув бойовий медик Юрій Письменний.