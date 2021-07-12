Литва офіційно відмовила Білорусі у видачі опозиціонерки Світлани Тихановської. Вона брала участь у президентських виборах торік улітку і була суперницею Лукашенка. Тоді, після оголошення результатів, у Білорусі почалися масові протести. Режим Лукашенка розгорнув репресії проти опозиціонерів, які звинуватили його у фальсифікації голосувань. Зрештою, Тихановська вимушено виїхала до Литви.