Українці у Польщі лідирують серед іноземців, яких вакцинують

Ще кілька місяців тому перші шпальти західних видань розповідали про змагання за вакцини і їх нестачу. Сьогодні ж тренд - похвалитися темпами імунізації, а ще доступністю щеплень для всіх верств населення країни. І біженців, як про це розказують у Греції, і трудових мігрантів, на прикладі Польщі