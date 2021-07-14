В Україні вакцинували від коронавірусу 2,3 млн людей [ Редактировать ]
481 нове зараження зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше випадків у Києві, на Донеччині, Одещині, Луганщині та Харківщині.
Першою дозою напередодні щепили понад 45 тисяч людей, другою - 37 тисяч. Усього вакцинувалися майже два мільйони 300 тисяч українців.
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655 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 12 пацієнтів померло, одужали майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині повідомили у МОЗ.
Повністю провакцинувалися, тобто отримали дві дози препарату, понад мільйон українців
Із них другу дозу отримали майже 58 тисяч. А загалом від початку кампанії зроблено більше ніж три мільйони щеплень
Ще кілька місяців тому перші шпальти західних видань розповідали про змагання за вакцини і їх нестачу. Сьогодні ж тренд - похвалитися темпами імунізації, а ще доступністю щеплень для всіх верств населення країни. І біженців, як про це розказують у Греції, і трудових мігрантів, на прикладі Польщі
Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали, зокрема, США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія та Канада