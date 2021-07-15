В Україні за час епідемії інфікувалися 2,24 млн людей [ Редактировать ]
547 заражень Ковідом зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Донеччині й Дніпропетровщині. 25 людей померли. Ушпиталили пів тисячі хворих.
Майже 800 пацієнтів одужали. За весь час епідемії коронавірусом інфікувалися два мільйони 240 тисячі українців. Приблизно стільки ж вакцинувалися.
по теме
655 випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 12 пацієнтів померло, одужали майже 900. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині повідомили у МОЗ.
Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Донеччині повідомили в МОЗі
Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали, зокрема, США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія та Канада
Напередодні нової хвилі епідемії експерти радять встигнути зробити щеплення, адже це, незалежно від штаму, який прийде в Україну, захистить або принаймні полегшить перебіг хвороби
Одужали понад 7 сотень людей, від ускладнень померли дев'ятеро. Найбільше підтверджених випадків коронавірусу у Києві