Понад шість сотень - нових заражень Ковідом в країні за минулу добу. Найбільше випадків - у Києві та області, на Одещині, Житомирщині і Донеччині.

Ушпиталили напередодні майже 400 хворих. А померли від ускладнень коронавірусу - 20 пацієнтів. Учора 108 тисяч українців щепили проти Ковіду.

Загалом одну дозу вакцини отримали майже два з половиною мільйони осіб, дві дози - мільйон 300 тисяч наших громадян.