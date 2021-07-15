Коронавірус в Україні: від ускладнень за добу померли 20 пацієнтів [ Редактировать ]
Понад шість сотень - нових заражень Ковідом в країні за минулу добу. Найбільше випадків - у Києві та області, на Одещині, Житомирщині і Донеччині.
Ушпиталили напередодні майже 400 хворих. А померли від ускладнень коронавірусу - 20 пацієнтів. Учора 108 тисяч українців щепили проти Ковіду.
Загалом одну дозу вакцини отримали майже два з половиною мільйони осіб, дві дози - мільйон 300 тисяч наших громадян.
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