На Тернопільщині у Свято-Успенській Почаївській Лаврі провели всеукраїнський з'їзд чернецтва УПЦ [ Редактировать ]
Понад триста настоятелів та близько тисячі монахів з усієї України з'їхалися до Свято-Успенської Почаївської лаври. Там відбувся з'їзд чернецтва Української православної церкви. Що обговорювали та які звернення прийняли?
Ще звечора до Почаївської лаври почали прибувати монахи з усієї України.
Митрополит Володимир, намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври:
Ігуменів і ігуменій буде близько трьохсот, а супроводжуючих - більше тисячі людей.
З'їхалися на всеукраїнський з'їзд чернецтва. Зібрання благословив Блаженніший Митрополит Онуфрій. Востаннє монашество Української православної церкви збиралося десять років тому.
Ієродиякон Пітірім, насельник Свято-Успенської Почаївської Лаври:
Це є дійсно велика, благословенна, знаменна та історична подія. Ми маємо честь усіх прийняти в один день.
Ієромонах Захарія, благочинний Свято-Успенської Почаївської Лаври:
Готовится приезд патриарха Варфоломея, потому тоже как бы насущная такая проблема. Вот и мы хотим, чтобы люди знали, что наше монашество - оно велико.
З'їзд розпочали зі спільної молитви. У Свято-Преображенському соборі Лаври:
Ігуменя Стефана, настоятелька Свято-Успенського Зимненського Ставропігійного монастиря:
Спільною молитвою архієреїв нашої православної церкви, намісників, ігуменів наших монастирів усіх і всіх, хто буде супроводжувати, я думаю, ця молитва дасть нам великий результат.
Нині в Україні налічується понад три сотні монастирів Української православної церкви. Там несуть послух близько семи тисяч монахів.
Ігуменя Михаїла, настоятелька Свято-Миколаївського жіночого монастиря:
Я дуже дякую Богу, нашому Блаженнішому за організацію такого з'їзду сьогоднішнього. Побачити один одного, побачити велич нашого монашества.
Делегати зібралися в Успенському соборі. Говорили про питання, які непокоять найбільше. А це - насамперед тиск на УПЦ та вірян.
Митрополит Павел, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври:
Сьогодні вперше ми зібралися на святій Почаївській горі в монастирі Успіння Божої Матері для того, щоб поспілкуватися всім монашествующим, намісникам, і звернулись і до Верховної Ради, до міністра культури. Ми просимо одне - дайте нам жити і молитися, дайте трудитися у своїй державі.
Митрополит Арсеній, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври:
Ми знаємо цю історію з недавнім Томосом, який був. Ні один монастир не піддався спокусі піти на путь розколу. Всі монастирі єдинодушно, єдиномисленно залишилися в УПЦ.
Зрештою учасники з'їзду вирішили звернутися до президента, Уряду та Верховної Ради.
Ігуменя Єлизавета, настоятелька монастиря Божої Матері "Усіх скорботних Радість":
Ожидание, что наконец-то нас услышат, и не будут говорить, что мы не Украинская Православная Церковь. Мы есть сила, мы есть мощь монашеская.
Ігуменя Серафима, настоятелька Одеського Архангело-Михайлівського жіночого монастиря:
Мы - огромная сила. И с нами должны считаться. Мы здесь для того, чтобы защитить православие.
Планується, що з'їзд чернецтва буде відбуватися щороку.
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