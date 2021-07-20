У Карпатах машина з водієм мало не впала у провалля [ Редактировать ]
За пів колеса до трагедії! У Карпатах вантажівка буквально зависла над прірвою. Це аматорське відео зняв один із очевидців. Дорогою до селища Солотвине під машиною провалилася дорога.
Водій зміг вибратися із салону. На місце викликали рятувальників. Як саме витягували автомобіль - на відео не зафіксували. Відомо лише, що машина вціліла.
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