Экс-барабанщик и один из основателей культовой металл-группы Slipknot Джои Джордисон скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Причина смерти музыканта остается неизвестной, однако семья Джордисона рассказала, что он умер во сне. При этом его похороны будут закрытыми.

Те, кто был знаком с Джои, знали его остроумие, мягкий характер, огромное сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой.

Отмечается, что после сообщений о смерти Джои Джордисона обложки в соцсетях и на официальном сайте группы Slipknot сменились траурными черными заставками.

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Кроме того, умер экс-барабанщик британской группы The Cure Энди Андерсон. Несмотря на болезнь, пытается сохранить позитивный настрой, а саму болезнь воспринимает, как очередное препятствие в жизни, лидер коллектива Лол Толхерст выразил сожаление в Сети в связи со смертью бывшего коллеги.

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