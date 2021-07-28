Без медалей, але з надією. Україна потрапила у півфінал Олімпійських ігор із тенісу! Еліна Світоліна здолала суперницю з Італії. Досі нашим тенісистам ще жодного разу не вдавалося дійти так далеко.

Тож тепер Еліна претендує на перемогу. Вирішальний матч завтра. Суперницею Світоліної буде чешка Маркета Вондроушова. А ще наша Вікторія Ус теж пробилася у півфінал веслування на каное. І теж завтра в неї вирішальний заплив.