Олімпійські ігри: Україна потрапила у півфінал [ Редактировать ]
Без медалей, але з надією. Україна потрапила у півфінал Олімпійських ігор із тенісу! Еліна Світоліна здолала суперницю з Італії. Досі нашим тенісистам ще жодного разу не вдавалося дійти так далеко.
Тож тепер Еліна претендує на перемогу. Вирішальний матч завтра. Суперницею Світоліної буде чешка Маркета Вондроушова. А ще наша Вікторія Ус теж пробилася у півфінал веслування на каное. І теж завтра в неї вирішальний заплив.
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