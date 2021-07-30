В городе Северодонецк, который находится в Луганской области, прошел сильный ливень, в результате которого улицы оказались полностью затопленными водой. Об этом сообщает Сайт города Северодонецка.

Автомобили проезжали по улицам наполовину погруженными в воду. Также там наблюдались сильные порывы ветра, что привело к повреждению некоторых вывесок магазинов и поваленным деревьям.

Отмечается, что в районе рынка "Успех" образовалось целое "море", что заставило местных жителей переходить дорогу в брод босиком, к тому же некоторые жители города сообщили о затоплении их домов.

Читайте также, мощный ливень в Черновцах подтопил помещение вокзала и территорию вокруг него. В результате непогоды также пострадала и улица Богдана Хмельницкого. Работникам приходилось самостоятельно ликвидировать последствия выметая воду в сточную яму посреди зала.

Кроме того, в Одессе за день выпало 80% месячной нормы осадков. В городе эвакуировали и спасли более 30 человек, ситуация остается сложное на участке в районе Пересыпь, на улицах Атамана Головатого и Черноморского казачества уровень воды достигает от 40 до 90 см.

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