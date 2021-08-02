В Україні зафіксували 265 нових випадків інфікування на COVID-19 [ Редактировать ]
265 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Четверо пацієнтів померло, 176 одужало - повідомили в МОЗі. Найбільше інфікувань у Києві, на Одещині та Тернопільщині.
Фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer підвищили ціни на свої вакцини. Про це пише видання Financial Times. За їхніми даними, препарат Пфайзер здорожчав на чверть і тепер за одну дозу вимагають близько 20 євро. А вакцина Модерни на 10 відсотків, і коштуватиме 25 з половиною доларів. Європейська комісія і уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, аби не зривати запланованих поставок.
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