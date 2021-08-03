Почнемо з найбільш резонансної новини дня - загибелі керівника Білоруського дому Віталія Шишова, якого відучора вважали зниклим безвісти. Сьогодні вранці активіста знайшли повішеним в одному з парків у середмісті Києва.

Поліція розглядає кілька версій у тому числі й версію вбивства Шишова іноземними спецслужбами. "Білоруський дім", який очолював Шишов, надає підтримку білорусам, які переїжджали в Україну, влаштовувала акції протесту проти режиму Лукашенка та звернення у державні органи України з метою підтримки співвітчизників. Докладніше про вбивство активіста - Даніїл Снісар.

Понеділок, 9 ранку, Святошинський район. Віталій Шишов вийшов з будинку, в якому мешкав і попрямував до парку поруч. Як сказав своїй дівчині - на пробіжку. Обіцяв повернутися вже за годину. Проте вдома він так і не з'явився. На зв'язок також не вийшов. Друзі та знайомі Віталія заявили про зникнення товариша і не зволікаючи рушили на його пошуки.

Правоохоронці, кінологічні групи та волонтери до ранку обстежували лісосмугу. Завдяки мобільним вишкам вдалося встановити квадрат, з якого надходив сигнал мобільного телефону Віталія. І вже сьогодні зранку хлопця таки знайшли.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України:

Нами відкрито кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 16 ККУ - умисне вбивство. Слідчими перевіряється можлива версія, зокрема вчинення самогубства, або скоєння умисного вбивства, з імітуванням самогубства.

Віталію Шишову було 26 років. Він громадянин Білорусі. До України перебрався рік тому восени 2020, через утиски білоруської влади за участь в акціях протесту. Вже тут очолив громадську організацію - "Білоруський дім в Україні", яка допомагає біженцям.

Денис Стаджи, білоруський журналіст в Україні:

Зная Виталия, я могу сказать, что это, наверное, последний человек, про которого я бы подумал, что он склонен к самоубийству. Мы недели две-три назад получали сигналы, о том что с Беларуси с последней волной беженцев, сюда выдвигаются и сотрудники КГБ, которые будут делать какие-то провокации.

Друзі Віталія у самогубство теж не вірять. Окрім того, вказують на численні садна на тілі, які можуть свідчити про насильницьку смерть.

Юрій Щучко, друг Віталія Шишкова:

Со слов сотрудника полиции, который близко видел тело, я видел тело с 6 метров. Вышел, сказал, что сломан нос. Это сто процентов убийство.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України:

Це ссадина на носі, на лівому коліні, і на грудях. Це все характерно для разового падіння, як сказали експерти.

У МВС наголосили - жодних повідомлень про переслідування Віталія Шишова до них не надходило. Точну причину смерті, а також мотиви оголосять після проведення низки експертиз.