Штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется в Украине. В Полтавской области подтвердили уже 30 случаев. Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

"30 случаев "Дельты" в Полтавской области. 11 из них - в Полтавской общине", - сказали в пресс-службе.

Министерство здравоохранения готовится к новой волне коронавируса в Украине, которое может спровоцировать новый штамм "Дельта". Министерство, в частности, обновляет стандарт лечения пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что ученые шокировали заявлением о новом штамме коронавируса. Также мы писали о том, что правительство Украины продлит адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября.

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