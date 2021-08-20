В пятницу, 20 августа, мэр Киеве Виталий Кличко получил приглашение на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заседание пройдет 20 августа. Об этом сообщил Кличко в Telegram.

Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала.

Кличко сообщил, что не сможет присутствовать на заседании, поскольку находится в рабочей поездке.

К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область.

Ранее сообщалось, что СНБО расширил список санкций против контрабандистов. Также глава СНБО провел совещание по децентрализации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.