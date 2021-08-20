Кличко получил приглашение на заседание СНБО [ Редактировать ]
В пятницу, 20 августа, мэр Киеве Виталий Кличко получил приглашение на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Заседание пройдет 20 августа. Об этом сообщил Кличко в Telegram.
Мне позвонили из Офиса президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала.
Кличко сообщил, что не сможет присутствовать на заседании, поскольку находится в рабочей поездке.
К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, что после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку в делах Ассоциации городов Украины в Черниговскую область.
Ранее сообщалось, что СНБО расширил список санкций против контрабандистов. Также глава СНБО провел совещание по децентрализации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Під час форуму очільники Києва та Чернігова підписали меморандум про спільну участь у національних виборах, інтеграцію партійних організацій та поглиблення співпраці
У церемонії відкриття Козацького хреста взяли участь Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, представники духовенства, співробітники та курсанти Академії
Мир ювелирных изделий очень непостоянен, и перед тем как купить золотые серьги или кольцо, нужно решить для себя, какая модель из тысяч предложенных вам подходит
В Киеве уничтожили историческую усадьбу Барбана, которая находится на улице Обсерваторной
В Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток-2", создается рабочая группа