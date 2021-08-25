А у світі понад 650 тисяч нових випадків COVID-19 виявили за минулу добу. Найбільше у США. Деякі штати фіксують поширення інфекції серед дітей. Школярів переводять на змішану або дистанційну форму навчання.

У Великій Британії напередодні померли 174 людини - це найвищий показник смертности за останні 5 місяців. А в Ізраїлі намагаються стримати штам "Дельта". Третю дозу вакцини дозволили вводити усім, кому виповнилося 30 років.