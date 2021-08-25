Трохи більше як сімсот. Такою є ковідна статистика в Україні за минулу добу. Майже стільки ж людей потрапило до лікарень із ускладненнями. Тих, хто одужав - удвічі менше. Водночас повністю вакцинованих в Україні вже три мільйони. І щоб заохотити людей щепитися, у МОЗ обіцяють бонуси. Маєш вакцинацію - маєш привілеї.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я: