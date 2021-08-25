МОЗ обіцяють бонуси за щеплення проти COVID-19 [ Редактировать ]
Трохи більше як сімсот. Такою є ковідна статистика в Україні за минулу добу. Майже стільки ж людей потрапило до лікарень із ускладненнями. Тих, хто одужав - удвічі менше. Водночас повністю вакцинованих в Україні вже три мільйони. І щоб заохотити людей щепитися, у МОЗ обіцяють бонуси. Маєш вакцинацію - маєш привілеї.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я:
Іншої альтернативи, як зробити щеплення проти ковід сьогодні в світі не існує, близько 14 відсотків дорослого населення провакциновані одною дозою чи достатньо цього? Це не достатньо для того, щоб сформувати колективний імунітет ми повинні вакцинувати як мінімум 70 відсотків для того, щоб вірус не мав шансу.
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