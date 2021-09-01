На польсько-білоруському кордоні досі кризова ситуація [ Редактировать ]
Режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю хочуть оголосити в Польщі.
Про такі наміри заявили в уряді країни. Та додали - ситуація з мігрантами на польсько-білоруському кордоні є досі кризовою.
Нагадаю, минулого тижня Польща розпочала будівництво загородження з колючого дроту, щоб обмежити потік мігрантів із білоруського боку.
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12 із затриманих - громадяни самої Польщі, а ще один - із Нідерландів. Споруджувати загорожу на рубежі, польські прикордонники й військові, почали минулої середи. Щоб впоратися з напливом мігрантів.
Водночас у ЄСПЛ наголосили - заклик не варто розуміти, як примус для Польщі та Латвії дозволити в'їзд мігрантів на свої території.
З огляду на це на сході країни вже запрацювали два притулки. Також шукають місце для створення ще кількох таборів
Лише від початку серпня нелегально перетнути державну межу намагалися 2 тисячі 100 людей. З огляду на це на сході країни вже запрацювали два притулки
Огорожу з колючого дроту продовжать на 50 кілометрів, а також посилять державну межу військовими підрозділами