Помер легендарний актор Жан-Поль Бельмондо [ Редактировать ]
Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо. Про це повідомив його адвокат.
Водночас причину смерті наразі не розголошують. Жану-Полю Бельмондо було 88 років. У кіно актор дебютував у 1956, відтоді він зіграв близько 100 ролей.
Популярність Бельмондо здобув після головної ролі в стрічці "На останньому диханні". Серця глядачів француз завоював завдяки гострохарактерним ролям у комедіях і бойовиках. У 2011 йому вручили почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а в 2016 - "Золотого лева" за внесок у світовий кінематограф.
Приїжджав Бельмондо й до України - на відкриття IІІ Міжнародного фестивалю короткометражного кіно "Харківський бузок" у 2011 році.
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