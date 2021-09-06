Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо. Про це повідомив його адвокат.

Водночас причину смерті наразі не розголошують. Жану-Полю Бельмондо було 88 років. У кіно актор дебютував у 1956, відтоді він зіграв близько 100 ролей.

Популярність Бельмондо здобув після головної ролі в стрічці "На останньому диханні". Серця глядачів француз завоював завдяки гострохарактерним ролям у комедіях і бойовиках. У 2011 йому вручили почесну "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а в 2016 - "Золотого лева" за внесок у світовий кінематограф.

Приїжджав Бельмондо й до України - на відкриття IІІ Міжнародного фестивалю короткометражного кіно "Харківський бузок" у 2011 році.