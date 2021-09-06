Повернення ковіду: півтисячі людей опинилися в лікарні [ Редактировать ]
Не додає оптимізму і статистика. Тих, хто одужав, - майже вдвічі менше, ніж нових хворих. Позитивних тестів - близько восьми сотень.
Понад півтисячі людей опинилися в лікарні, 18 пацієнтів померли від ускладнень. Найбільше заражених у Києві, в Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях. Щепили напередодні сорок одну тисячу українців, загалом повністю вакцинованих уже 4 мільйони 200 тисяч.
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