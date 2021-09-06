Вакцинація підлітків: Велика Британія щеплює дітей, у яких є проблеми зі здоров'ям

Наразі в країні щеплюють лише тих дітей, у яких є проблеми зі здоров'ям і вони в групі ризику. Що рекомендують науковці та який досвід в інших країнах - розбиралася Світлана Чернецька.