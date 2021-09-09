За добу в Україні - 3 тисячі 663 нових інфікувань Ковідом. Найбільше - у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже тисячу хворих.

61 пацієнт помер від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії імунізували майже 10 мільйонів українців. Більше як чотири мільйони з них - щеплені двома дозами вакцини.