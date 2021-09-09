Коронавірусні хроніки: імунізовано майже 10 млн українців [ Редактировать ]
За добу в Україні - 3 тисячі 663 нових інфікувань Ковідом. Найбільше - у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже тисячу хворих.
61 пацієнт помер від ускладнень. Від початку вакцинальної кампанії імунізували майже 10 мільйонів українців. Більше як чотири мільйони з них - щеплені двома дозами вакцини.
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Не додає оптимізму і статистика. Тих, хто одужав, - майже вдвічі менше, ніж нових хворих. Позитивних тестів - близько восьми сотень.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу, імунізували майже 10 мільйонів українців.
Найвищі показники - у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині.
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