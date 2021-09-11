Понад три тисячі вісімсот нових випадків. Це ковід-статистика минулої доби. Одужало вдвічі менше людей. Померли - 69 пацієнтів. Найгірша ситуація: у Києві, Львівській, Харківській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях.

При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.

Повністю імунізованих - майже п'ять млн. українців.