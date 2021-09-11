COVID-19 в Україні: майже чотири тисячі інфікованих людей за минулу добу [ Редактировать ]
Понад три тисячі вісімсот нових випадків. Це ковід-статистика минулої доби. Одужало вдвічі менше людей. Померли - 69 пацієнтів. Найгірша ситуація: у Києві, Львівській, Харківській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях.
При цьому в МОЗ звітують про черговий рекорд щеплень - понад 180 тисяч за добу. А загалом від початку вакцинальної кампанії проведено близько десяти з половиною мільйонів щеплень.
Повністю імунізованих - майже п'ять млн. українців.
по теме
Від початку вакцинальної кампанії - проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них - отримали дві дози вакцини.
Найвища статистика заражень у Києві, на Харківщині, Запоріжжі та на Буковині. Ушпиталили напередодні понад тисячу хворих. 60 пацієнтів - померли від ускладнень.
Варіант "Дельта", який уперше зафіксували в Індії, не є найпоширенішим у світі. Його випереджає "Альфа" - це британський штам, який виявили в 193 країнах світу.
За добу в Україні - три тис. 663 нових інфікувань ковідом. Найвища статистика заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу, імунізували майже 10 мільйонів українців.