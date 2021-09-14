В Україні готуються створити кібервійська [ Редактировать ]
Україна готується до створення кібервійськ. Секретар Радбезу Олексій Данилов провів перше засідання щодо стратегічного розвитку кібербезпеки держави. Зокрема, були розглянуті питання обсягу матеріально-технічних та фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення й комплектування кібервійськ.
З урахуванням оптимального співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас та резервістів. Законопроєкт про утворення кіберармії Кабмін має розробити й внести на розгляд Верховної Ради протягом двох місяців.
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