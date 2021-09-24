В Одесской области на трассе Одесса-Кучурган произошла авария с участием автомобиля "Citroën" и грузовика. В результате ДТП пострадали пять человек.

"Предварительно известно, что автомобиль "Citroën" столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в результате аварии пострадали четверо взрослых и 6 летний ребенок. Всех их госпитализировали. Двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

Полиция на месте событий устанавливает все обстоятельства ДТП.

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