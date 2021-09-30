Ситуація з безпекою на сході України не стабільна - ОБСЄ [ Редактировать ]
Безпекова ситуація на сході України вкрай нестабільна. Про це у заяві зазначив представник голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен. За його даними, ситуація у вересні - найгірша від липня минулого року. Посол звернув увагу й на те, що зросла кількість обстрілів цивільної інфраструктури.
Також в ОБСЄ зазначають - спостерігачі не можуть повноцінно працювати через заборони пересування на непідконтрольних Україні територіях. Лише за останні два тижні, рух спостерігачів на території ОРДЛО обмежували 37 разів.
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На цьому наголосили у місії України при ОБСЄ на засіданні форуму безпекового співробітництва.
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