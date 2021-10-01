За 3 квартала 2021 года государственный бюджет Украины переполнен по доходам на 5,3%, то есть на 46,65 миллиардов гривен ото план, таким образом он превышает на 20,8% уровень 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Госказначейства.

За сентябрь 2021 года бюджет был переполнен на 6,4% (6.2 миллиарда гривен) и составил 103,83 миллиарда гривен, что составило выше планового показателя на 35,9%. При этом общий фонд украинского бюджета за сентябрь 2021 года пополнился 83,27 млрд грн, что на 1,1%, или 0,87 млрд грн, больше плана и на 36,3% – показателя сентября-2020.

Отмечается, что доходы местных бюджетов за 9 месяцев этого года составляют на 4,4% выше, чем ожидаемый уровень, то есть 242,37 миллиарда гривен, что на более, чем 19% выше девятимесячного периода 2020 года.

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Кроме того, Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет-2021 и определила объем финансирования Министерства аграрной политики и продовольствия в этом году. Ко второму чтению содержание закона значительно расширили, сейчас он предусматривает перераспределение расходов трех министерств.

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