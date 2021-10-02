Із миру по нитці - дорога в селі! На Прикарпатті люди збирають гроші й самі латають ями. Бо іншого виходу, кажуть, нема. Якщо перестануть їздити до них автобуси, залишаться відрізаними від цивілізації.

Але.. самотужки шлях однаково не відремонтувати. Потрібні великі кошти. Тож люди оббивають чиновницькі пороги. Та чи зарадить це ділу? Жанна Дутчак дізнавалася.

На цій дорозі водії - немов сапери на мінному полі. Та як не викручують кермо, проскочити ями їм не вдається.

Василь, водій:

Яму об'їжджаєш, в другу попадаєш. Що це дорога. Ви подивіться, на Україні дороги межи селами нема.

Ця дорога місцевого значення сполучає чотири великі села з центром Богородчанської громади. Михайло - водій рейсового автобуса. Щодня тут проїжджає чотирнадцять разів. Каже: від такого керування ноги вже болять. Не встиг натиснути на газ, як знову треба гальмувати.

Михайло, водій рейсового автобуса:

То рісора вломиться, то ще щось. Ну а що робити…

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Ми між селами Саджава і Глибоке. Звідси й починається саме шляхове пекло. Шість кілометрів суцільного бездоріжжя. Капітальний ремонт тут востаннє робили понад тридцять років тому.

Полагодити дорогу селяни просять не один рік. Та відповідь завжди одна - немає грошей.

Андрій Бомба, водій:

Далеко село знаходиться від дороги державного значення - 11 кілометрів. На такі села увагу взагалі не звертається.

Тож жителі Саджави зібрали гроші й відремонтували найаварійніші ділянки дороги самотужки. Ідею підхопили й сусідні села.

Василь Дем'янів, житель села Хмелівка:

Пенсіонери здавали, казали, що ми відкладаємо трохи грошей на лікарство, остальне даємо на дорогу, бо не можливо доїхати навіть до тієї ж лікарні.

Василь, житель села Хмелівка:

Назбирали вже на Хмелівку вище 70 тисяч, та й Глибоке - вище сто тисяч.

Але самотужки полагодити всю дорогу все одно селяни не в силах. Тому й вирішили вимагати ремонту радикально - перекрити міжнародну трасу Мукачево - Львів. Однак акції завадили чиновники - спрацювали на випередження. Зустрілися з людьми й запевнили - шлях відремонтують.

Володимир Хомин, представник ДП "Дороги Прикарпаття":

Визначаємо об’єкти і які роботи треба провести на цій ділянці дороги. Де є можливість зробити ямочний ремонт, там робимо ямочний ремонт . А де нема можливості, бо вже той ямочний ремонт там вже нічого не дасть, ми будемо перекривати асфальтобетоном. Ми думаємо десь з понеділка почати ці роботи.

А от за капітальний ремонт шляховики обіцяють взятися наступного року. У Богородчанській селищній раді кажуть, готові своїм коштом підготувати проєктно-кошторисну документацію.

Ростислав Заремба, Богородчанський селищний голова:

Якщо говорити про цілу дорогу, її вартість ремонту була би 70-80 мільйонів. Це теж нереально. Якщо область має дорожнього фонду на місцеві дороги десь 340 мільйонів, то одну четверту нам ніхто не дасть.

Із дванадцяти кілометрів чиновники обіцяють відремонтувати половину. Селяни ж хочуть у це вірити. Та якщо їх знову обмануть, обіцяють перекрити трасу!