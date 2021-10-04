Американці стали першими лауреатами цьогорічної Нобелівської премії [ Редактировать ]
Нобелівський тиждень стартував у Стокгольмі. Першими лауреатами стали американці Девід Джуліус і Ардем Патапутян.
Учені, які проводять дослідження в галузі фізіології та медицини, отримали премію за відкриття рецепторів, що відповідають за температуру та дотик.
У нобелівському Комітеті пояснили - це дозволяє людству краще зрозуміти, як ми сприймаємо навколишній світ і адаптуємося до нього. А вже завтра в Стокгольмі назвуть лауреата Нобелівської премії з фізики.
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