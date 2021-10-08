Вчителі та чиновники мають місяць, аби вакцинуватися. Інакше - відпустка власним коштом. МОЗ оприлюднило наказ зі списком професій, для яких щеплення є обов'язковим. І вже з сьомого листопада невакцинованих працівників усуватимуть від роботи.

Чи не порушує це права і свободи громадян? І що робити тим, кому імунізація - протипоказана? Ярина Марків дізнавалася.

Не вакцинувався - залишився без роботи. Освітяни та представники влади зобов'язані імунізуватися. На це вони мають один місяць, адже саме через цей час набуде чинності відповідний наказ Мінохорони здоров'я. Інформація про обов'язкове щеплення викликала хвилю дискусій серед українців. Одні вважають це порушенням конституційних прав, інші - повністю підтримують ініціативу.

"Я працюю в дошкільному закладі вихователем. Зараз на цей час у відпустці "вимушеній". І коли буду виходити на роботу, маю бути вже вакцинована. Хоч з дитинства в мене алергії на вакцини. Директор повідомила, якщо не провакцинуюся, мушу звільнятися".

"У нас є затверджений календар щеплень, без щеплень не беруть в садок і школу і це правильно! До цього всі звикли! А тепер ще і від ковіду вакцина. І всі теж звикнуть, що по-іншому не можна".

"Ніхто не має права посягати на свободу людини, на її волю, а тим більше коли це стосується здоров'я і життя людини. По медичних показниках третина людей не можуть вакцинуватися".

У МОЗі наголошують: щеплення проти коронавірусу в Україні не є примусовим. Однак у разі відмови від імунізації, представники певних професій мають бути відсторонені від роботи на період карантину. Це необхідний крок для убезпечення громадян від поширення інфекції. Та наказ не стосується тих, кому вакцинація протипоказана.

Ірина Руденко, генеральний директор Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності МОЗ України:

12 стаття закону про захист населення від інфекційних хвороб, також 27 стаття про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, дозволяє нам це робити.

Ця норма не застосовується для тих осіб, які мають абсолютні протипокази.

У відомстві зазначають: людина, яка має протипоказання до щеплення, може звернутися до свого сімейного лікаря по медичну довідку. Проте навіть у цьому разі, аби залишитися на посаді, їй доведеться систематично робити ПЛР-тест чи домовлятися з працедавцем про дистанційний режим роботи.

Ірина Руденко, генеральний директор Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності Моз України:

Якщо освітяни мають протипокази до вакцинації, то звичайно вони не мають іншого способу. Не мають іншої альтернативи й мають тоді регулярно тестуватись.

Натомість юристи кажуть, що в Україні немає статті закону, яка передбачає право на відсторонення працівника від роботи, у разі його відмови вакцинуватися.

Руслан Сидорович, юрист:

На працівників органів державної влади й місцевого самоврядування поширюється стаття 19 конституції. Якщо закон не буде передбачати можливість виконання службових обов'язків без такої сертифікації, то насправді така норма щодо працівника державної влади буде законною. Що стосується вчителів, то тут ситуація відрізняється. Тобто на них стаття 19 конституції не поширюється і відповідно потрібна спеціальна, окрема норма, яка може надавати право на відсторонення у випадку відмови від проходження вакцинації.

Водночас юристи наголошують: у Конституції України йдеться як про захист прав окремого громадянина і збереження його здоров'я, так і усього суспільства. Тож тут уже кожен вирішує сам - думати про індивідуальну свободу, чи піклуватися про благо всього народу.

Руслан Сидорович, юрист:

Я пропонував би нашим громадянам задати собі таке запитання. От ви приходите у ресторан. Замовляєте блюдо. Чи хочете ви аби кухар, який готує вам страву, там мав відповідний медичний огляд і відчувати себе у безпеці? Ну очевидно, що відповідь буде "так".

В цьому випадку держава намагається подбати про усе суспільство, абсолютно усіх громадян.