Канікули українським школярам можуть подовжити. Замість тижня, учні відпочиватимуть три або навіть чотири. Таке заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Рішення можуть ухвалити через різкий стрибок кількості хворих на коронавірус. Нині маленьких пацієнтів у стаціонарах - понад пів тисячі. Нагадаю, у більшості шкіл канікули стартують достроково - уже з понеділка.