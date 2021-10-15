Головний санітарний лікар країни заявив про подовження шкільних канікул [ Редактировать ]
Канікули українським школярам можуть подовжити. Замість тижня, учні відпочиватимуть три або навіть чотири. Таке заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Рішення можуть ухвалити через різкий стрибок кількості хворих на коронавірус. Нині маленьких пацієнтів у стаціонарах - понад пів тисячі. Нагадаю, у більшості шкіл канікули стартують достроково - уже з понеділка.
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Замість двох тижнів, учні відпочиватимуть - 3-4. Таке заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Через погіршення ситуації у багатьох містах діти припинять навчання вже наступного тижня. А з урахуванням святкових вихідних, то фактично з цього четверга.
Тривалість канікул будуть переглядати. А от стартують вони в більшості шкіл достроково - уже з понеділка.
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Інакше їх - усунуть від роботи без збереження зарплати. А умовою очної роботи школи, вишу чи дитсадка - є 80 відсотків вакцинованого персоналу.