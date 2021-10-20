За добу в Україні щепилися 200 тисяч людей [ Редактировать ]
Життя 538 українців забрав напередодні коронавірус.
Це найвищий показник за весь час пандемії. Нових інфікувань - понад 15,5 тисяч.
Одужало - вдвічі менше. Найгірша ситуація в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях.
Водночас минулої доби майже 200 тисяч українців щепилися.
Загалом від початку кампанії повністю вакциновано 6,5 мільйонів людей.
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