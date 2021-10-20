Совет национальной безопасности и обороны Украины разработал словарь, который должен помочь в информационной войне с Россией. В нем определены термины и словосочетания, которые желательно использовать в отношении временно оккупированного Россией Крыма и самопровозглашенных "республик" в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается на сайте СНБО.

С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинском и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии. Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям... разработан "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Электронная версия словаря "российской пропаганды" доступна тут. В нем поясняется правильное написание таких российских фейков:

"Киевская власть (хунта)" - Украинское государство, Украина, Правительство Украины, официальные представители Украины.

"на Украине" - в Украине.

"в Донбассе" - на Донбассе.

"ближнее зарубежье" - постсоветское пространство, новая Восточная Европа (относительно стран, расположенных в Европе);

"аннексированные территории Украины" - временно оккупированные территории Украины;

"государственный переворот (мятеж, цветная революция) 2014 в Украине" - Революция Достоинства, Евромайдан.

"воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "присоединение Крыма", "возвращение Крыма" -

временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского

полуострова), российское вторжение в Крым, захват Россией Крыма.

временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова), российское вторжение в Крым, захват Россией Крыма. "Гражданская война в Украине", "внутренний конфликт в Украине", "украинский кризис" - Вооруженная агрессия России против Украины, акт российской (территориальной) агрессии в нарушение Устава ООН.

"Русский мир, Русский православный мир" - идеология (доктрина) "русского мира";

"Малороссия" - Украина;

"Великая Отечественная война" - Вторая мировая война или Советско-германская война;

"заложник" - в зависимости от контекста "гражданские заложники" или "военнопленные";

"Вооруженные формирования Украина", "каратели", "Армия Киева" - Вооруженные Силы Украины, ВСУ, Национальная гвардия;

"Республика Крым и Севастополь, город РФ федерального значения" - Временно оккупированный Крымский полуостров;

"Агрессия Украины против граждан Донбасса" - Отражение агрессии России против Украина;

"Крымские власти Министерства и ведомства Республики Крым" - Оккупационные власти Крыма;

"Русская весна" в Крыму - Российское вторжение в Крым или Захват Россией Крыма;

"Вежливые люди" ("Вежливые человечки") - Российские силовики, российский спецназ, участники российской спецоперации по оккупации Крыма;

"Крымский мост" – Незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной АР Крым и РФ или так называемый "Крымский мост";

"Магистральный газопровод "Краснодарский край - Крым" - Газопровод, построенный с нарушением законов Украины;

"ДНР"/"ЛНР" - ОРДО/ОРЛО или временно оккупированные территории Донецкой/Луганской областей;

"Территория самопровозглашенных ДНР/ ЛНР" - временно оккупирована территория в Донецкой и Луганской областях или Территория ОРДЛО;

"Территория самопровозглашенных ДНР/ ЛНР" - временно оккупирована территория в Донецкой и Луганской областях или Территория ОРДЛО; "Референдумы в ДНР и ЛНР" - Псевдореферендумы или фальсифицированные референдумы;

"Народ Донбасса" - Жители ОРДЛО, что находятся под временной оккупацией России;

"Ополчение Донбасса" - незаконные вооруженные формирования (НВФ), организованы РФ на территории ОРДЛО;

"Вынужденный переселенец из ДНР/ЛНР" - Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

"Государственная граница ДНР/ЛНР" - Граница Украины с РФ в ОРДЛО;

"Паспорт ЛНР/паспорт ДНР" - так называемые документы, выпущенные русской оккупационной администрацией;

"Предприятия ДНР/ЛНР" - Торговля товарами (Ведение бизнеса) с нарушением украинского законодательства.

Напомним, что 8 февраля в Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сохранять связи с соотечественниками в Украине путем "мягкой силы".

В ответ на это глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба объяснил разницу между "русским" и "украинским" миром.