СНБО создал словарь российской пропаганды: как правильно писать об оккупации Донбасса и Крыма [ Редактировать ]
Источник: СНБО
Совет национальной безопасности и обороны Украины разработал словарь, который должен помочь в информационной войне с Россией. В нем определены термины и словосочетания, которые желательно использовать в отношении временно оккупированного Россией Крыма и самопровозглашенных "республик" в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается на сайте СНБО.
С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинском и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии. Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям... разработан "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Электронная версия словаря "российской пропаганды" доступна тут. В нем поясняется правильное написание таких российских фейков:
- "Киевская власть (хунта)" - Украинское государство, Украина, Правительство Украины, официальные представители Украины.
- "на Украине" - в Украине.
- "в Донбассе" - на Донбассе.
- "ближнее зарубежье" - постсоветское пространство, новая Восточная Европа (относительно стран, расположенных в Европе);
- "аннексированные территории Украины" - временно оккупированные территории Украины;
- "государственный переворот (мятеж, цветная революция) 2014 в Украине" - Революция Достоинства, Евромайдан.
- "воссоединение Крыма и Севастополя с Россией", "присоединение Крыма", "возвращение Крыма" -
временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского
полуострова), российское вторжение в Крым, захват Россией Крыма.
- "Гражданская война в Украине", "внутренний конфликт в Украине", "украинский кризис" - Вооруженная агрессия России против Украины, акт российской (территориальной) агрессии в нарушение Устава ООН.
- "Русский мир, Русский православный мир" - идеология (доктрина) "русского мира";
- "Малороссия" - Украина;
- "Великая Отечественная война" - Вторая мировая война или Советско-германская война;
- "заложник" - в зависимости от контекста "гражданские заложники" или "военнопленные";
- "Вооруженные формирования Украина", "каратели", "Армия Киева" - Вооруженные Силы Украины, ВСУ, Национальная гвардия;
- "Республика Крым и Севастополь, город РФ федерального значения" - Временно оккупированный Крымский полуостров;
- "Агрессия Украины против граждан Донбасса" - Отражение агрессии России против Украина;
- "Крымские власти Министерства и ведомства Республики Крым" - Оккупационные власти Крыма;
- "Русская весна" в Крыму - Российское вторжение в Крым или Захват Россией Крыма;
- "Вежливые люди" ("Вежливые человечки") - Российские силовики, российский спецназ, участники российской спецоперации по оккупации Крыма;
- "Крымский мост" – Незаконно построенный мостовой переход между временно оккупированной АР Крым и РФ или так называемый "Крымский мост";
- "Магистральный газопровод "Краснодарский край - Крым" - Газопровод, построенный с нарушением законов Украины;
- "ДНР"/"ЛНР" - ОРДО/ОРЛО или временно оккупированные территории Донецкой/Луганской областей;
"Территория самопровозглашенных ДНР/ ЛНР" - временно оккупирована территория в Донецкой и Луганской областях или Территория ОРДЛО;
- "Референдумы в ДНР и ЛНР" - Псевдореферендумы или фальсифицированные референдумы;
- "Народ Донбасса" - Жители ОРДЛО, что находятся под временной оккупацией России;
- "Ополчение Донбасса" - незаконные вооруженные формирования (НВФ), организованы РФ на территории ОРДЛО;
- "Вынужденный переселенец из ДНР/ЛНР" - Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- "Государственная граница ДНР/ЛНР" - Граница Украины с РФ в ОРДЛО;
- "Паспорт ЛНР/паспорт ДНР" - так называемые документы, выпущенные русской оккупационной администрацией;
- "Предприятия ДНР/ЛНР" - Торговля товарами (Ведение бизнеса) с нарушением украинского законодательства.
Напомним, что 8 февраля в Кремле заявили, что считают Украину частью "русского мира". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет сохранять связи с соотечественниками в Украине путем "мягкой силы".
В ответ на это глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба объяснил разницу между "русским" и "украинским" миром.
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