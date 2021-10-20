Водій ваговозу спровокував масштабну ДТП на Одещині [ Редактировать ]
Масштабна аварія на Одещині. Троє людей загинули, ще дванадцять - потрапили в лікарні. На трасі Одеса-Київ - біля селища Любашівка - зіткнулися дві вантажівки й три легковики. Постраждалих доправили в місцеву лікарню. Серед них - двоє підлітків. У всіх політравми, забої, переломи, рублені рани. Поліція попередньо встановила, що ДТП спровокував водій ваговозу DAF. Його вже затримали.
Любов Гордієвська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області:
За попередньою інформацією, водій автомобіля "Фольксваген", рухаючись у напрямку Одеси, в умовах обмеженої видимості через туман, скоїв зіткнення з тягачем "DAF". Слідом під'їхали автомобіль "ВАЗ" та мікроавтобус з пасажирами, водії яких, побачивши аварію, також зупинилися на проїзній частині. У цей час у зазначеному напрямку рухався ще один автопоїзд "DAF", водій якого допустив зіткнення з іншими транспортними засобами, внаслідок чого сталося їх загоряння.
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