Масштабна аварія на Одещині. Троє людей загинули, ще дванадцять - потрапили в лікарні. На трасі Одеса-Київ - біля селища Любашівка - зіткнулися дві вантажівки й три легковики. Постраждалих доправили в місцеву лікарню. Серед них - двоє підлітків. У всіх політравми, забої, переломи, рублені рани. Поліція попередньо встановила, що ДТП спровокував водій ваговозу DAF. Його вже затримали.

Любов Гордієвська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області: