Щодо коронавірусної статистики за минулу добу, то вона така: нових хворих - понад 22 тисячі.

Ще сім регіонів червоніють. Із тридцятого жовтня на жорсткий карантин переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Тож від суботи червоними на ковідній мапі будуть уже 15 регіонів. Щодо коронавірусної статистики за минулу добу, то вона така: нових хворих - понад 22 тисячі.

Смертей від ускладнень - майже 700 пацієнтів. Водночас маємо вакцинальний рекорд. Напередодні щепили майже 300 тисяч українців.