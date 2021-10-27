Українці встановили новий вакцинальний рекорд [ Редактировать ]
Ще сім регіонів червоніють. Із тридцятого жовтня на жорсткий карантин переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.
Тож від суботи червоними на ковідній мапі будуть уже 15 регіонів. Щодо коронавірусної статистики за минулу добу, то вона така: нових хворих - понад 22 тисячі.
Смертей від ускладнень - майже 700 пацієнтів. Водночас маємо вакцинальний рекорд. Напередодні щепили майже 300 тисяч українців.
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На їх думку, третю, так звану бустерну дозу вакцини, слід вводити через місяць після другого щеплення.
Знову рекорд з кількості летальних випадків від ковіду - за добу померли 734 людини. І цей показник найбільший за весь час пандемії в нашій країні!
Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.
Найбільше нових інфікувань в Житомирській, Одеській та Львівській областях.
У ковідному відділенні лікарні усі хворі - тяжкі. Медсестри ледь встигають змінювати крапельниці.